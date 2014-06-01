Как обеспечить безопасность объекта?

Пожалуй, наиболее простой ответ на данный вопрос – это установка системы видеонаблюдения. Последняя включает немало элементов, которые в своей совокупности гарантируют безопасность.

При установке необходимо задуматься о хранилище для той информации, что будет получена с камер. Если объект, который находится под охраной, большой, то происходит накопление немалого объема данных. Вот почему потребуется жесткий диск достаточно высокой емкости. Узнать больше о таком важном элементе всей системы видеонаблюдения вы сможете, если перейдете в раздел https://dssl.kz/kupit-zhestkij-disk/.

Именно данный вариант хранилища считается самым востребованным. Почему? Он довольно надежен, а стоимость 1 Гб пространства остается не самой высокой.

Обращайте внимание на объем жесткого диска

Именно этот параметр является очень важным для каждого, кто запланировал подобную покупку. Зачастую система видеонаблюдения трудится 24/7, а перерывы бывают очень редкими. В итоге за пару дней записывается несколько сотен часов видео, причем в довольно высоком разрешении. С увеличением количества камер растет и объем данных.

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Возвращаясь к жестким дискам для систем видеонаблюдения, стоит отметить: вам потребуется вместительный накопитель. Чтобы сохранить все видеофайлы, нужно как минимум 1 Тб. Наиболее распространенными вариантами считаются HDD максимум на 2 Тб. И при этом подобный товар не стоит огромных денег, его часто покупают, когда система устанавливается на маленьких предприятиях, в офисных помещениях.

Все более популярными становятся накопители минимум на 4 Тб. Максимальное значение, доступное покупателям сегодня, - это 16 Тб. Правда, такая продукция обходится дорого.

Потратимся на взрывозащищенные камеры?

Порой для создания систем видеонаблюдения используются как раз такие элементы. Подобный ход оправдан, если речь идет о взрывоопасном объекте. Узнать больше о таких камерах вы сможете, если перейдете в раздел https://dssl.kz/2019/08/vzryvozashhishhennye-kamery-relion-trassir-uzhe-v-prodazhe/.

Каким образом удается повысить надежность? Для этого подобные устройства помещают в кожух.

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