Заказываем маркизы, жалюзи и роллшторы от производителя

В летнее время кафе и рестораны часто оборудуют открытые площадки, на которых посетители могут удобно расположиться на свежем воздухе и насладиться вкусными блюдами. Чтобы защитить площадку или вход в кафе от палящих лучей солнца, используют так называемые маркизы – козырьки или навесы преимущественно из текстиля. Они могут закрепляться на оконных и дверных проемах, а также на фасаде зданий.

Маркизы не просто являются защитными элементами, но еще и выгодно оформляют вход в заведение или выделенную площадку на улице, расположенную впритык к самому зданию. На сайте https://zhaluzi.com.kz/ru/c/okonnie-markizy/ можно подробнее почитать, что такое маркизы, а также заказать понравившиеся изделия.

О маркизах подробнее

Обычно маркизы изготавливают из прочной тентовой ткани, которая не боится ветра, не намокает и способна защитить от солнца. Ткань натягивается на металлический прочный каркас, размер и форма которого зависит от места применения навеса. Часто маркизы используют для антуража, поскольку они придают заведению особый европейский шарм. С их помощью удается несколько затенить французские окна или сделать более уютной веранду. На сегодняшний день этот вариант защиты от солнца, ветра и дождя является наиболее популярным в виду приемлемой цены таких изделий и их эстетической привлекательности.

Чтобы заказать маркизы оптимального вида и нужной конфигурации, необходимо обратиться на сайт https://zhaluzi.com.kz/ru/c/markizi, представляющий компанию RollExpert. Это настоящий эксперт по производству солнцезащитных и антивандальных систем в Алматы. Компания реализует свою продукцию в розницу и оптом по самой привлекательной цене. Это наверняка заинтересует владельцев кофеен, ресторанов, магазинов, отелей, офисов, а также частных домов и дач. Здесь предлагаются механические и автоматические устройства на любой вкус.

Жалюзи и роллшторы от RollExpert

Помимо маркизов и пергол компания также реализует разнообразные жалюзи и роллшторы. В последнее время популярностью пользуются деревянные жалюзи, выполненные в эко-стиле, а также жалюзи день-ночь, позволяющие легко затемнять помещение или осветлять его по мере необходимости. Такая продукция представлена на сайте https://zhaluzi.com.kz/ru/c/roll-shtori в широком ассортименте. Здесь также можно увидеть разнообразные по дизайну роллшторы, отлично вписывающиеся в современное жилое пространство и полностью отвечающие нынешним запросам потребителей.

Роллшторы отлично смотрятся на современных окнах благодаря оригинальному дизайну, богатству цветовых решений, аккуратной и удобной системе регулировки. Они имеют вертикальные направляющие и барабан, на который полотно закручивается при поднятии. Механизм регулировки очень прост и вместе с тем эффективен. К тому же такой вариант оформления окон очень привлекателен эстетически.

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