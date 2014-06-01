Если нужно заказать качественный металлопрокат

Можно не сомневаться, что данная продукция еще долгие годы будет оставаться очень востребованной среди огромного количества покупателей. Последние могут сделать выбор, к примеру, в пользу медного прутка. Чтобы заказать его, достаточно перейти сюда: https://www.vostokms.kz/catalog/mednyy-prokat/mednyy-prutok.

Выпуск подобных изделий строго регламентирован гостом. Основой становится медь, можно использовать марки М1р-М3. Подобную разновидность металлопроката предлагает «ВостокМетСервис», причем в нужных заказчикам количествах. Доставка в пределах Казахстана будет максимально быстро, предоставляется помощь при выборе, а при оптовом заказе возможно получение скидки.

Существуют 3 технологии изготовления таких прутков:

прессовка

вытягивание

литье

Третья технология считается актуальной, если нужно получить металлопрокат большого диаметра. А вот первые 2 метода позволяют создать тонкие прутки.

Однородные товарные позиции выделяются сплошным поперечным сечением. Вот только форма не всегда круглая, иногда бывает прямоугольной либо 6-гранной. При необходимости специалисты создадут и нечто совсем нестандартное, только заплатить придется дороже.

Обратиться в компанию «ВостокМетСервис» могут и те, кого интересуют электроды из вольфрама. Если хотите заказать их по приятной цене, просто перейдите в раздел https://www.vostokms.kz/catalog/volframovye-elektrody.

Что же касается медного прутка, то подобный металлопрокат отличается и по длине (немерная или кратная). Поставка кругов выполняется в бухтах. Готовая продукция может быть полутвердой или отожженной, твердой/мягкой. Точность выпуска высокая либо повышенная, но может быть и обычной.

Медные круги считаются очень востребованным видом металлопроката, потому что имеют отличную теплопроводность. Да и антикоррозийные качества на высоте. В материале нет токсичных веществ. Часто такие изделия находят применение, когда нужно организовать очистные системы.

В разделе https://www.vostokms.kz/catalog/mednyy-prokat/mednyy-list вы сможете заказать другую разновидность металлопроката из меди – качественные листы. В процессе их изготовления применяются сплавы М1-М3.

Такие товарные позиции востребованы в разных сферах. Для их создания необходимо воспользоваться специальными станками. Именно на последних будет происходить прокат заготовки, чтобы на выходе получилась нужная толщина.

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