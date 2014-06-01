Как выбрать двери?

Учитывая особенности исполнения, можно говорить о том, что двери со склада, в частности, межкомнатные варианты, служат не только декоративным целям. Основным назначением в данном контексте выступает предотвращение доступа посторонних лиц в помещение. Также, от правильного выбора двери во многом зависит комфорт микроклимата в комнате. И это далеко не полный перечень функционала, которому стоит уделить внимание при выборе.

Важно учесть, что на современном рынке представлен весьма и весьма внушительный ассортимент дверей в различных вариантах исполнения. Чтобы не потеряться в шикарном разнообразии, эксперты рекомендуют ориентироваться не только на производителя, но и конструкционные особенности исполнения.

В том случае, если самостоятельно решить вопрос выбора не получается, есть смысл прибегнуть к помощи специалистов. Они не только подберут нужный дизайн, в зависмости от особенностей оформления интерьера, но и помогут определиться с типом исполнения.

Секреты грамотного выбора

Отправной точкой при выборе, как, по мнению мастеров, так и по оценкам заинтересованных покупателей, выступает тип двери.

Популярные варианты:

Распашные. Самый распространенный пример, который можно установить в практически любом помещении. С направляющими. Современные раздвижные двери позволяют удачно экономить свободное пространство, при этом качественно выполняя свои функции. Двустворчатые. Модель подойдет для широких дверных проемов. Ее установка придает помещению изысканность, что ценится во все времена.

Материал изготовления

Учитывая достаточно высокую стоимость, двери из массива дерева сегодня не пользуются подавляющим спросом. В большинстве случаев речь идет о полотне из МДФ. Для придания ему интересного внешнего вида используется шпон или специальное покрытие.

Не стоит забывать о наличии декоративных элементов. Это могут быть, как стеклянные, так и металлические вставки, которые придают дверному полотну красоту и практичность. Ассортимент впечатляет своим разнообразием.

Где купить двери

При посещении специализированного ресурса компании Dveri City можно найти предметный ответ на этот вопрос. Обширный ассортимент исключительно качественной продукции придется по нраву даже взыскательному покупателю. Отдельного внимания заслуживает доступность ценовой политики, а также возможность воспользоваться дополнительными услугами.

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