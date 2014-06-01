Покупаем все необходимое в ТЦ "Мерей"

Иногда на покупку всего необходимого приходится тратить немало времени. Основная проблема в том, что магазины разного направления разбросаны по всему городу. Это особенно неудобно, когда предполагается ремонт в квартире и покупка новой мебели. Конечно, было бы удобней покупать все в одном месте, просто переходя из одного торгового павильона в другой. К тому же доставка приобретенных товаров так обойдется значительно дешевле.

На самом деле выход из ситуации есть. На сайте https://merey.kz/content/td-merkur-otkryt представлен огромный торговый центр «Мерей», в котором есть абсолютно все, что может заинтересовать покупателя. Он расположен в удобном для посетителей месте, и это еще одно его преимущество.

Все товары в одном месте

В этом торговом центре расположились многочисленные строительные и мебельные магазины, что позволяет приобретать здесь все необходимое для ремонта и обновления жилища. Также здесь можно найти различные элементы декора, сантехнику, разные полезные вещицы – кухонную утварь, бытовые мелочи, канцелярию и товары для творчества. Заодно в торговом центре можно приобрести фирменную одежду и обувь, аксессуары и даже продукты питания. По сути это целый торговый район, позволяющий покупателям значительно экономить время.

Подобный подход к шопингу является наиболее правильным, ведь в таком большом торговом центре предложен колоссальный выбор товаров каждой категории. Например, здесь можно приобрести качественную мебель для гостиной, спальни, прихожей, детской комнаты и кухни. Подробнее информация представлена на сайте https://merey.kz/content/almaty-art-house, а также здесь указано конкретное место расположения магазинов мебели. В этом же павильоне находятся отделы, где можно приобрести офисную мебель, в том числе выполненную по индивидуальному заказу. Точно так же можно заказать индивидуально и мебель для дома.

Выгодные покупки

Помимо предложенного огромного ассортимента товаров, есть и другие преимущества покупки в торговом центре «Мерей». Благодаря большим оборотам от торговли и достаточно привлекательным ценам на аренду продавцы имеют возможность реализовывать свои товары с большими скидками. На протяжении всего года здесь можно приобрести одежду, обувь, бытовую технику и прочее со скидками от 30 до 70%. Например, пройдясь по павильону номер 2, сайт https://merey.kz/tip-magazina/pavilon-2, можно по выгодной цене купить товары для дома, строительные материалы и разнообразную мебель. Карта торгового комплекса тоже представлена на сайте, потому покупатели смогут заранее ознакомиться с расположением интересующих их магазинов.

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