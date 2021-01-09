Заказываем монтаж СКС в Казахстане

Компании, оказывающие качественные услуги сегодня предельно востребованы в Казахстане. В списке лидеров отрасли уже 5 лет находится весьма популярная в республике компания «2BTelecom». Именно здесь любой клиент может найти лучшие IT решения и самый продвинутый сервис. Основным направлением деятельности организации выступает обеспечением качественного доступа к Мировой Сети всех пользователей Казахстана. Услуги оказываются:

бизнес структурам;

частным лицам;

государственным учреждениям;

общественным организациям.

Клиентам предоставляется оперативный скоростной Интернет, по оптическим кабелям и радиоканалам с производительностью до 10 гб/с., возможности для IP телефонии, монтаж современных систем видеонаблюдения с просмотром на различных устройствах, монтаж ВОЛС, и прокладывание структурированных кабельных систем любого масштаба.

Тарифы

Тарифы компании отличаются демократичностью. Об их величине пользователи смогут судить сами, пройдя по ссылке https://2btelecom.kz/internet-tarif/, ведущий в соответствующего содержания раздел сайта фирмы.

Прокладка оптоволокна

В списке самых востребованных услуг компании находится прокладка ВОЛС, или волоконно-оптических линий связи, которые сегодня выступают одним из важных элементов любых современных коммуникаций. Об этом аспекте деятельности фирмы для читателей доступна информация по ссылке https://2btelecom.kz/vols/ На сегодня можно констатировать их убедительную победу над старыми конкурентами – обычными кабелями с медными жилами. В перспективе можно ожидать полную замену проводных линий на оптоволокно.

Структурированные кабельные сети.

Именно оптоволоконные каналы используются при создании структурированных кабельных сетей, обозначаемых аббревиатурой СКС. Подробная информация об их монтаже доступна по ссылке https://2btelecom.kz/sks/. Преимущество подобных систем в том, что с их помощью можно обслуживать практически неограниченное количество абонентов любого размера. В состав сети при этом входят помимо кабельных линий множество других разновидностей оборудования, в том числе разъёмы, розетки и пр. Наличие СКС предельно упрощает управление любыми устройствами, входящими в IT инфраструктуру предприятия или предприятий, независимо от профиля деятельности.

Компания «2BTelecom» известна в республике качественным, точным и оперативным выполнением заказов любого объёма и прозрачностью ценообразования на свои услуги.

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