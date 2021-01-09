Выбираем напольное покрытие в Казахстане

Сегодня в интерьерном дизайне всех стран мира, включая, естественно, и Казахстан, используется множество разновидностей напольных покрытий. Однако, несмотря на всё новые появляющиеся на профильном рынке материалов, такой привычный для нас паркет прочно удерживает в своём сегменте господствующие позиции. Впрочем, растёт и число его разновидностей. Посетив по ссылке https://valesco.kz/catalog/parket.html соответствующий раздел популярнейшего магазина «Valesco» читатели смогут познакомиться с большинством наиболее популярных образцов этого обширного семейства.

Достоинства паркетного напольного покрытия

Популярность паркета вполне объяснима и не является результатом рекламы. К положительным характеристикам данного материала, помимо выдающихся эстетических показателей следует отнести:

отличные тепло- и звукоизоляционные возможности;

длительный срок службы при правильном уходе ( до четверти века и более);

гипоаллергенность, что крайне важно в наше время почти поголовного распространения разного рода аллергических реакций;

возможность оперативной и недорогой реставрации покрытия;

паркет не собирает и не накапливает пыль.

Для потребителей, стремящихся оформить своё жилище в едином стиле есть возможность выбрать по ссылке https://valesco.kz/catalog/dveri.html в каталоге магазина двери, максимально подходящие по дизайну к напольному покрытию. В наше время единство стиля в оформлении жилища стало одним из основных трендов интерьерного дизайна. И это понятно, только таким способом можно обеспечит не только комфорт, но и уют всем обитателям жилища, будь это городская квартира или частный дом. При формировании ассортимента магазин уделяет возможности для покупателей находится в русле этой тенденции повышенное внимание.

Ещё раз о магазине «Valesco»

Стоит напомнить читателям, что широчайший выбор материалов для стильного оформления своего жилья предлагает популярный в республике магазин отделочных материалов «Valesco». Сайт предприятия доступен по ссылке https://valesco.kz. Руководство фирмы ведёт продуманную и гибкую ценовую политику в интересах большинства покупательской аудитории. Помимо возможностей приобретения профильной продукции, клиентам предоставляется широкий набор дополнительных услуг, с которым можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта. Вся продукция сертифицирована. Гарантийные обязательства предоставляются клиентам в документальной форме.

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