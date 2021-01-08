Заказываем ревизионный люк нужного размера

Современное жилище по сути является сложной технологической системой, включающей большое количество различной техники и коммуникаций. С одной стороны, выставлять оборудование напоказ не годится, тогда можно забыть об уютном интерьере. А с другой – оставлять его без внимания и ухода тоже нельзя, это грозит печальными последствиями и для владельца жилья, а порой и для соседей. Причём сказанное касается не только жилых, но также и общественных или производственных помещений.

Хорошим решением обеих проблем выступает изделие, известное как скрытый ревизионный люк. С его помощью без ущерба для интерьера можно скрыть с глаз электрические, сантехнические и другие инженерные коммуникации, переключатели, вентили, счётчики и другие устройства, при этом обеспечив к ним доступ, в случае такой необходимости.

Широкую линейку подобных изделий различных габаритов и конструктивных особенностей предлагает пользователям популярная в российской столице компания «Люки.Москва». Знакомство с сайтом фирмы доступно по ссылке lsismsk.ru.

Ассортимент фирмы

Каталог продукции компании включает:

напольные люки;

сантехнические люки;

съёмные люки ЛСиС;

стеновые люки;

люки под плитку;

люки под покраску и др.

Ревизионный люк является достаточно простым изделием. Его конструкция включает каркас из прочного материала и дверцу, которую легко декорировать любыми отделочными материалами под фактуру и цвет поверхности, в которую он вделан.

Место установки люка может быть практически любым – стена, пол, потолок и определяется схемой расположения коммуникаций. В качестве материала выступают обычно пластик, металл или гипсокартон. А механизмом открытия может служить простейший замок, магнитно-нажимной механизм или элеметарная присоска. Способ открывания такой же как у любой дверной конструкции – распашной, съёмный, сдвижной.

Компания «Люки.Москва» реализует исключительно продукцию собственного производства, принципиально минуя любых посредников. Поэтому и цены фирма предлагает самые доступные, без всяческих наценок. Изготавливается на предприятии и эксклюзивная продукция, под размеры, указанные заказчиком.

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