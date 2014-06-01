Заказываем изделия из пластика

Одним из наиболее популярных и распространённых пластичных инженерных материалов современности является хорошо нам всех знакомый поликарбонат. Его используют в производстве:

посуды;

теплиц и парников;

окон палаток и пр.

Достоинства материала

Широкое распространение поликарбоната стало результатом его многочисленных и весомых преимуществ. В их числе:

высокая прозрачность и светопропускная способность. Через поликарбонатовые панели проходит свыше 80% лучей не только света, но и ультрафиолета, который задерживается обычным стеклом. Таким образом, оптимальным выбором для устройства теплиц и зимних садов выступает именно этот материал;

повышенные теплоизоляционные характеристики;

малый вес, заметно упрощающий транспортировку материала и его монтаж;

ударопрочность, делающая его идеальным материалом для изготовления посуды;

нечувствительность к большинству химических реагентов, включая агрессивные вещества;

долговечность. Даже после длительного использования изделия из поликарбоната не утрачивают своих свойств и эстетической привлекательности;

доступная стоимость, заметно меньшая, чем у других материалов, способных в теории составить поликарбонату конкуренцию по ряду характеристик.









бытового применения выполненные из поликарбоната сегодня быстро занимают многие ниши на потребительском рынке. Причин такого массированного наступления две – постоянный рост востребованности индивидуализированных вещей и предметов, а также простота обработки материала, облегчающая придание ему желаемых форм.





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