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      • Заказываем изделия из пластика

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 19:45
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      Одним из наиболее популярных и распространённых пластичных инженерных материалов современности является хорошо нам всех знакомый поликарбонат. Его используют в производстве:

      • посуды;
      • теплиц и парников;
      • окон палаток и пр.

      Достоинства материала

      Широкое распространение поликарбоната стало результатом его многочисленных и весомых преимуществ. В их числе:

      • высокая прозрачность и светопропускная способность. Через поликарбонатовые панели проходит свыше 80% лучей не только света, но и ультрафиолета, который задерживается обычным стеклом. Таким образом, оптимальным выбором для устройства теплиц и зимних садов выступает именно этот материал;
      • повышенные теплоизоляционные характеристики;
      • малый вес, заметно упрощающий транспортировку материала и его монтаж;
      • ударопрочность, делающая его идеальным материалом для изготовления посуды;
      • нечувствительность к большинству химических реагентов, включая агрессивные вещества;
      • долговечность. Даже после длительного использования изделия из поликарбоната не утрачивают своих свойств и эстетической привлекательности;
      • доступная стоимость, заметно меньшая, чем у других материалов, способных в теории составить поликарбонату конкуренцию по ряду характеристик.


      Изделия на заказ


      бытового применения выполненные из поликарбоната сегодня быстро занимают многие ниши на потребительском рынке. Причин такого массированного наступления две – постоянный рост востребованности индивидуализированных вещей и предметов, а также простота обработки материала, облегчающая придание ему желаемых форм.


      Торговый дом «Андрус»

      Весьма обширную линейку изделий из поликарбоната, предлагает покупателям компания ТД «Андрус». В списке товаров множество образцов типовой серийной продукции и изделий, выполненных по индивидуальным заказам. Каждая товарная позиция состоит из профильного каталога. Качество продукции находится на высочайшем уровне и соответствует самым жёстким современным требованиям. Ценовая политика Торгового дома известна своей демократичностью, в списке продукции имеются изделия из всех ценовых ниш.

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