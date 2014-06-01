Выбираем лучшие детективные сериалы

В наше время телевидение буквально кишит сериалами разного жанра. Многие уже не могут представить вечер без сериала. Любовные, романтические, приключенческие фантастические - все они находят своего зрителя. Сериалы смотрят не только по ТВ, их можно найти в интернете и включить для просмотра в любое время. Если вас интересует топ детективных сериалов, то предлагаем узнать на сайте factik.ru, какие фильмы заслужили зрительское признание и почему. Рейтинг составлялся на основе опроса любителей детективного жанра.

Почему люди любят сериалы?

Как только новорожденное телевидение, а произошло это событие в конце 20-х годов прошлого столетия, освоило новый и успешный формат - радио-шоу с продолжением, начали появляться сериалы. Они буквально врывались в дома и заставляли людей смотреть фильмы длиною в бесконечность, переживать героям, ждать очередную серию.

Изначально это были мыльные оперы, способные расчувствовать домохозяйку, затем стали появляться другие жанры. Наверняка многие помнят как в конце 80-х в нашу страну пришла "Рабыня Изаура".

Этот фильм не оставил равнодушных советских граждан. Люди спешили скорей домой, чтобы успеть к определенному времени начать просмотр следующей серии.

В те времена наверно не было ни одного человека, который бы не проникся к бедной девушке и не переживал за ее судьбу. Потом были другие сериалы, не менее захватывающие, для неискушенного зрителя. Сегодня сериалы, это наша жизнь, они на пике популярности и завоевывают внимание зрителей на долгие годы.

По сути любой сериал, это маркетинговый ход телекомпании. Сериал старается быть более доброжелателен к зрителям, выполнять любые его прихоти. Зритель при просмотре сериала не привязан к нему, как например, в кинозале. Можно нажать на паузу, пойти перекусить или прогуляться.

Сериал разговаривает со зрителем просто и понятно. Даже пропустив несколько серий, можно затем включиться в просмотр и понять, что происходит в очередной серии. Выбирайте свой любимый сериал и смотрите с удовольствием. На сайте factik.ru собрано много интересной и познавательной информации для читателей.

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