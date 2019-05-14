Теплый пол, преимущества его установки: экономичность, безопасность, эффективность и долговечность

Представьте, на улице холодно, отопительный сезон ещё не начался, а у вас в квартире тепло.

Благодаря электрическому подогреву пола с таймером и точной регулировкой тепло может исходить от пола именно тогда, когда вы этого хотите. Тёплый пол хорошее решение в загородных домах и на дачах, а также в холодных квартирах.





Теплый пол можно устанавливать под ковролин, ламинат и паркет

Теплый пол может установить любой желающий – это просто. Полы с подогревом нового поколения укладываются «сухим» способом без использования клея и заливочных масс.

Нужно определить размер нагревательных полос и наполнителя в соответствии с размером комнаты, развернуть их и соединить вместе, как пазл. Подключить шнур питания к розетке и разложить, например под ковер.

Существуют так же удобные системы со скрытым монтажом электрических соединений, включая термостат с временной программой, позволяющей экономить энергию.

Если нужен пол с подогревом с поверхностью низкой теплопроводностью — например, под деревом или ламинатом, лучше использовать специальные теплораспределительные панели. Эти плиты разработаны специально для деревянных покрытий где невозможно нагружать потолочные конструкции бетонными материалами. Их основная часть — это теплоизоляция, запрессованная на лист алюминиевого профиля с пазами для хранения нагревательной панели.

На полу где кладут керамическую плитку, лучше всего устанавливать самоклеящиеся нагревательные маты. Их приклеивают к бетонному основанию или непосредственно к старой плитке, которую вы собираетесь покрыть новой. Керамический пол, имеющий на самом деле единственный недостаток — излучаемый холод, благодаря нагревательному мату теряет это свойство. Будет тепло, сухо и безопасно.

Теплый пол можно разместить под массивным деревянным покрытием. Подходящими напольными материалами из дерева являются: дуб, ясень, сибирская лиственница, сосна или орех.

Система теплого пола не нуждается в ежегодном осмотре установки. Электрические кабели долговечны (многие производители гарантируют до 20 лет), это снижает расходы на эксплуатацию.

В зависимости от типа планируемого пола или задумки использования помещений выбирают типы пола: нагревательные маты и кабели постоянного сопротивления, а также интеллектуальные саморегулирующиеся кабели.

Долговечность и длительная работа – важные аргументы в пользу установки теплого пола. Для получения полной гарантии требуется приобретение такого пола у лицензированных установщиков.



Преимущества теплого пола:

Распределение тепла именно в тех зонах, где это необходимо;

Безопасное использование;

Устойчивость к механическим повреждениям;

Можно настроить режим работы и четко контролировать его;

Отсутствие сырости;

Не требуется больших затрат.

Теплый пол – это недорогой и доступный способ создания комфортных условий в вашем доме.

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