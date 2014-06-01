  • » » Стоит ли ехать в Норвегию

      • Стоит ли ехать в Норвегию

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 13:42
      (голосов: 0)

      Норвегия – страна удивительная, даже волшебная. Здесь невообразимо прекрасная природа, завораживающие пейзажи. Еще это страна древних викингов и мифических троллей. Здесь духом свободы пропитана каждая частичка атмосферы. Путешествие сюда – это душевная романтика, полное слияние с природой, наполнение кристально-чистым воздухом.

      Когда и куда лучше ехать?

      Веб-ресурс Marshrut, на который ведет ссылка, предлагает различные тематические маршруты-треккинги по Норвежским природным достопримечательностям. Вторая половина летнего сезона – идеальное время для похода. Наступает долгожданное тепло, сходит снег, природа покрывается зеленью. Кроме того, именно в этот период здесь выпадает наименьшее количество осадков.

      Фьорды – вот главное богатство Норвегии. Живописные горы, сказочно красивые цветы, густые леса, чистые быстротечные реки – это все раскрывается в своей полноте, одаривая путешественников и гостей страны незабываемыми впечатлениями. Чтобы ощутить все величие и волшебство норвежской природы стоит отправиться в район небольших уютных городов Ставенке, Олесунн или Берген. Осло же, столичный мегаполис, открывается туристам, предпочитающим городской музейный отдых.

      Отличительной чертой государства является полнейшая гармония человека и природы. Все города, и даже маленькие рыбацкие поселки-деревеньки здесь очень органично вписываются в окружающие ландшафты. Охрана окружающей среды, забота об экологии – неотъемлемая часть характера каждого норвежца. Здесь даже в самобытной культуре ярко выражается любовь к природе, ресурсам Земли.

      Приятное сотрудничество

      Туристический клуб Маршрут уже более десятка лет занимается разработкой и организацией горных походов. География маршрутов очень велика, сюда входят кроме Норвегии еще Исландия, Непал, прочие государства на территории которых есть горные массивы.

      Связаться с менеджерами компании можно по телефону (номера указаны на сайте) либо онлайн-чате. Консультанты фирмы ответят на все интересующие вопросы, помогут оформить заявку, проконсультируют по всем деталям (питание, необходимые вещи, так далее) поездки.

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь