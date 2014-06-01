Стоит ли ехать в Норвегию

Норвегия – страна удивительная, даже волшебная. Здесь невообразимо прекрасная природа, завораживающие пейзажи. Еще это страна древних викингов и мифических троллей. Здесь духом свободы пропитана каждая частичка атмосферы. Путешествие сюда – это душевная романтика, полное слияние с природой, наполнение кристально-чистым воздухом.

Когда и куда лучше ехать?

Веб-ресурс Marshrut, на который ведет ссылка, предлагает различные тематические маршруты-треккинги по Норвежским природным достопримечательностям. Вторая половина летнего сезона – идеальное время для похода. Наступает долгожданное тепло, сходит снег, природа покрывается зеленью. Кроме того, именно в этот период здесь выпадает наименьшее количество осадков.

Фьорды – вот главное богатство Норвегии. Живописные горы, сказочно красивые цветы, густые леса, чистые быстротечные реки – это все раскрывается в своей полноте, одаривая путешественников и гостей страны незабываемыми впечатлениями. Чтобы ощутить все величие и волшебство норвежской природы стоит отправиться в район небольших уютных городов Ставенке, Олесунн или Берген. Осло же, столичный мегаполис, открывается туристам, предпочитающим городской музейный отдых.

Отличительной чертой государства является полнейшая гармония человека и природы. Все города, и даже маленькие рыбацкие поселки-деревеньки здесь очень органично вписываются в окружающие ландшафты. Охрана окружающей среды, забота об экологии – неотъемлемая часть характера каждого норвежца. Здесь даже в самобытной культуре ярко выражается любовь к природе, ресурсам Земли.

Приятное сотрудничество

Туристический клуб Маршрут уже более десятка лет занимается разработкой и организацией горных походов. География маршрутов очень велика, сюда входят кроме Норвегии еще Исландия, Непал, прочие государства на территории которых есть горные массивы.

Связаться с менеджерами компании можно по телефону (номера указаны на сайте) либо онлайн-чате. Консультанты фирмы ответят на все интересующие вопросы, помогут оформить заявку, проконсультируют по всем деталям (питание, необходимые вещи, так далее) поездки.

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