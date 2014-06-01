Где заказать надежные опоры для ЛЭП?

Отлаженное строительство линий электропередач невозможно представить без привлечения специализированных опор, изготовленных с использованием высокопробного и качественного железобетона. Известная компания «МетЭнерго» занимается организацией поставок опор линий электропередач, с характеристиками которых можно ознакомиться на http://metenergo.com, где представлены популярные позиции ассортимента и подробная информация по транспортировке кабельно-проводниковой продукции для электромонтажных предприятий.

Опоры линий электропередач как востребованное оборудование

За счет уникальных конструктивных особенностей стоек нового поколения становится возможной непосредственная передача электроэнергии напряжением до 50 кВ. Они активно используются во время эффективного монтажа систем наружного освещения в пределах:

уличного пространства;

тротуаров;

автомобильных магистралей;

жилых объектов в городской черте и за ней.

Значительное преимущество опор повышенной надежности на основе железобетона заключается в возможности их установки в разных климатических зонах с широкой градацией температурных режимов. Они впечатлят пользователя богатыми эксплуатационными возможностями, существенной сейсмоустойчивостью, а также способностью к выдерживанию больших ветровых нагрузок и обледенения.

Советы по выбору

Спрос на опоры ЛЭП стремительно возрастает благодаря отменным показателям экономической эффективности, а также поразительной стойкости к разрушительным коррозионным процессам и агрессивным факторам окружающей среды. При неукоснительном соблюдении правил эксплуатации опоры прослужат на протяжении многолетнего периода.

При подборе подходящей опоры стоит учитывать:

материал, положенный в основу изготовления;

наличие официальных сертификатов соответствия;

практические свойства;

несущую способность;

базовые технические параметры.

Конструкцию стандартной линии электропередач принято устанавливать на земле в специальном цилиндрическом желобе с заполнением пустом посредством привлечения песочной и гравийной смеси. Монтаж опор, организованный профессионалами своего дела, станет однозначной гарантией создания отлаженного механизма освещения на открытых территориях.

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