Поверхностно-активные вещества от производителя

Предприятие «Шебекинская индустриальная химия» является крупным отечественным производителем широкого спектра поверхностно-активных веществ промышленного и бытового предназначения. В свое время оно было создано на базе всесоюзного НИИ ПАВ, поэтому многие составы являются уникальными разработками специалистов компании и по своим эксплуатационным характеристикам не имеют конкурентов на международных рынках. Вся продукция сертифицирована. Подробности здесь на shebinchim.ru. Кликайте по ссылке.

О ПАВ

В Шебекино производится практически полный спектр продукции, востребованной практически повсеместно: на ее основе получают синтетические полимеры; изготавливают эмульсии для производства пластмассы; применяют при создании нетканых материалов; используют для очистки воды. Всего просто физически не перечислить. Речь идет о следующих составах:

диатаноламидах: жирных и олеиновых кислот, соевых, кокосовых и рапсовых масел

моноэтаноламидах: жирных и олеиновых кислот, соевых, кокосовых и рапсовых масел

триэтаноламиновых солях жирных кислот

сульфинированных маслах

фосфорсодержащих и фосфорилированных веществах

олиосорбитале и многом ином.

Диэтаноламины, в частности, нужны производителям бытовой химии и косметических средств для исполнения сразу нескольких заглавных ролей: эмульгаторов, регуляторов рН и диспергентов. Как эмульгаторы они используются для равномерного смешивания компонентов, что предотвращает расслоение при продолжительном хранении.

В свою очередь регуляторы кислотности необходимы для комфортного нанесения косметики на кожу и хранения эмульсий. Диспергенты способствуют активному пенообразованию, например, шампуней и при контактах с кожей человека и иными материалами хорошо их очищают и обезжиривают.

Обращаем внимание читателя, что шебекинское предприятие не является монополистом рынка ДЭА, но ее продукция имеет все необходимые санитарно-гигиенические сертификаты, подтверждающую безопасность для здоровья человека. Далеко не все виды, так называемых, кокодиэтаноламидов безвредны.

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