  • » » Поверхностно-активные вещества от производителя

      • Поверхностно-активные вещества от производителя

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:56
      (голосов: 0)

      Предприятие «Шебекинская индустриальная химия» является крупным отечественным производителем широкого спектра поверхностно-активных веществ промышленного и бытового предназначения. В свое время оно было создано на базе всесоюзного НИИ ПАВ, поэтому многие составы являются уникальными разработками специалистов компании и по своим эксплуатационным характеристикам не имеют конкурентов на международных рынках. Вся продукция сертифицирована. Подробности здесь на shebinchim.ru. Кликайте по ссылке.

      О ПАВ

      В Шебекино производится практически полный спектр продукции, востребованной практически повсеместно: на ее основе получают синтетические полимеры; изготавливают эмульсии для производства пластмассы; применяют при создании нетканых материалов; используют для очистки воды. Всего просто физически не перечислить. Речь идет о следующих составах:

      • диатаноламидах: жирных и олеиновых кислот, соевых, кокосовых и рапсовых масел

      • моноэтаноламидах: жирных и олеиновых кислот, соевых, кокосовых и рапсовых масел

      • триэтаноламиновых солях жирных кислот

      • сульфинированных маслах

      • фосфорсодержащих и фосфорилированных веществах

      • олиосорбитале и многом ином.

      Диэтаноламины, в частности, нужны производителям бытовой химии и косметических средств для исполнения сразу нескольких заглавных ролей: эмульгаторов, регуляторов рН и диспергентов. Как эмульгаторы они используются для равномерного смешивания компонентов, что предотвращает расслоение при продолжительном хранении.

      В свою очередь регуляторы кислотности необходимы для комфортного нанесения косметики на кожу и хранения эмульсий. Диспергенты способствуют активному пенообразованию, например, шампуней и при контактах с кожей человека и иными материалами хорошо их очищают и обезжиривают.

      Обращаем внимание читателя, что шебекинское предприятие не является монополистом рынка ДЭА, но ее продукция имеет все необходимые санитарно-гигиенические сертификаты, подтверждающую безопасность для здоровья человека. Далеко не все виды, так называемых, кокодиэтаноламидов безвредны.

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь