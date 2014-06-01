Купить чай Самахан для практикующих йогу

Массовое увлечение ЗОЖ мотивирует его апологетов не только посещать занятия фитнесом и бегать по утрам, но и пополнило ряды поклонников восточных практик. Предложения не заставили себя ждать, откликнувшись на спрос, и у граждан появилась возможность посещать многочисленные центры и группы, где занимаются наиболее востребованной практикой – йогой. Это симбиоз искусства и философии, физических и дыхательных упражнений, которые преобразуют тело, ум и душу.

Древнее учение не сводится только к выполнению асан и медитаций, работа на физическом плане – это только начало, на самом деле, йога – это длительный путь к самому себе, это духовное развитие индивидуума с помощью инструментов, которые помогают открытию в себе духа. Увы, не каждому по плечу этот путь, однако занятия йогой позволяют оздоровиться, избавиться от психологических проблем и относится к жизни, как к источнику счастья, ведь любой день прекрасен и жизненной силы хоть отбавляй.

Оздоровляющий напиток

При этом не следует игнорировать дыхательные упражнения, медитацию, изменить рацион питания, а также надо придерживаться определенных правил, исключив некоторые продукты насовсем. Касается это и напитков, которые мы привыкли употреблять, традиционный чай и кофе относятся к вредным напиткам, однако травяные чаи приветствуются. Купить самахан – аюрведический чай можно для того, чтобы очищать с его помощью организм от шлаков и токсинов или укрепить иммунитет, что очень актуально в холодный сезон.

Этот чай, состоящий исключительно из природных компонентов улучшает кровообращение, что необходимо в зимний период, а также пищеварение, что тоже очень важно, поскольку наш иммунитет регулируется именно этой системой.

Чай можно пить в качестве общеукрепляющего средства, а можно использовать в борьбе с простудой, ведь люди, занимающиеся йогой, еще не достигли божественной сути и могут элементарно промерзнуть на улице под холодным ветром. Уникальный чай Самахан следует употребить на ранней стадии заболевания, чтобы буквально в течении одного-двух дней забыть о недуге. А, чтобы не возникло повторов, следует пить по пакетику раз в день для профилактики.

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