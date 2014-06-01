Организовываем срочный выкуп спецтехники

Компании, занимающиеся строительством, выполняющие работы по благоустройству территории, ремонту или утилизации мусора часто располагают разного рода спецтехникой. Естественно, она нуждается в месте для хранения и регулярном обслуживании. В какой-то момент компания может нуждаться в деньгах, например, при расширении деятельности или реорганизации. Вместо того чтобы брать кредит, она может продать часть своего автопарка, чтобы потом приобрести новый спецтранспорт. Это распространенная практика, к которой сегодня прибегают многие крупные фирмы.

Понятно, что выгодно продать подержанную спецтехнику буде непросто. На это потребуется время, и все равно гарантий выгодной продажи нет и быть не может. Выкуп спецтехники специализированной компанией в таком случае окажется лучшим выходом из ситуации. Для этого можно обратиться на сайт vykup888.ru и оставить заявку. Выкуп произойдет буквально за один день, конечно, если заказчика устроит предложенная цена. В итоге он сможет тут же распорядиться полученными от продажи спецтехники средствами по своему усмотрению.

Срочный выкуп специальной техники – оптимальное решение

Компания «Выкуп спецтехники 888» успешно работает по всей территории России, начиная с 2009 года. Если техника находится в другом регионе, после оформления заявки на место прибудет специалист, который осмотрит техническое средство и даст ему оценку. Предложенная цена будет лишь незначительно отличаться от рыночной, так что это лучшее из возможных предложений, основанное на знании рынка и его приоритетов. При этом компания готова выкупить спецтехнику любого года выпуска. Соответственно, это отразится и на ее цене.

После того как стороны пришли к согласию, компания берет на себя оформление необходимых документов и проводит расчет с клиентом через своего посредника. Вся процедура занимает не более одного дня. Такая быстрая продажа особенно удобна для тех организаций, которые прекращают свою деятельность и распродают оборудование, а также для тех, кто желает избавиться от старых транспортных средств, чтобы обновить автопарк новыми моделями.

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