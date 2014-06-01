Где произвести тюнинг авто

Нет таких владельцев авто, которые бы не хотели добавить машине индивидуальности, или восстановить состояние кузовных элементов или внутреннего убранства салона до уровня заводского, когда автомобиль только вышел с конвейера. Некоторые модели автомобилей настолько являются любимцами автовладельцев, что с ними не расстаются десятилетиями, поддерживая их техническое состояние и работоспособность агрегатов. Восстановить первоначальный блеск и лоск автомобиля поможет специализированный центр мэд врапперс, мастера которого проводят комплексные работы по восстановлению обивки салона, перетяжке дверных карт автомобиля, доработке потолочной поверхности или реставрации пластиковых панелей автомобиля.

Использование качественных материалов гарантирует высокую износостойкость и приятные тактильные ощущения и эстетический вид как мест для пассажиров, так и отделки органов управления, перешивка обивки руля, центральной консоли, подлокотника и подголовников является частью повседневной деятельности специалистов компании. Качественные реставрационные работы помогут восстановить первозданный вид даже раритетных моделей автомобилей, скрупулёзный подход ни только позволит восстановить обшивку салона, но и выполнить работы под заказ в соответствующей цветовой гамме, согласно индивидуальных пожеланий клиента.

Преимущество сотрудничества с детейлинг центром «MADWRAPPERS».

Гарантия своевременного выполнения работ с применением качественных материалов, в соответствии с пожеланиями клиента; возможность подачи online заявки для согласования времени визита; доступная стоимость услуг, без наценок и переплат, в комплексе с наличием обновляемого прайс-листа; оплата удобным для клиента способом; удобство ознакомления с результатами работ, представленных в фото отчетах и реальными отзывами клиентов; наличие открытой информации для ознакомления с отзывами клиентов и результатами работы мастерской.

Простой алгоритма работы позволяет с легкостью сориентироваться в принципах работы мастерской, которые заключаются в простоте оформления заказа и своевременности выполнения работ в оговоренный с клиентом срок. Удобный график работы позволяет обратиться в любой день недели. По результатам работ Вы гарантировано получите обновленный автомобиль, близкий к заводскому исполнению, а если Вам нужна индивидуальность, то Вы можете стать обладателем эксклюзивного авто согласно требованиям клиентов.

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