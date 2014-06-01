Камин - надежная гавань тепла и уюта в вашем доме

Издавна тепло и приглушенные отблески открытого огня ассоциировались у человека с уютом и теплом родного дома. И сегодня мы, как и наши далекие предки, неосознанно тянемся к ярким языкам пламени, ища у них защиту от жизненных невзгод и потрясений. В современных домах на смену примитивному костру пришли изящные комнатные печки. Они не только дарят тепло, но и разительно преображают интерьер стандартной квартиры и роскошного загородного дома. Выбор устройств сегодня просто огромен. Если хотите очаги купить, то заходите на сайт garantklimat.com.

Выбираем топливо

Дровяной камин. На сегодняшний день этот вариант является наиболее востребованным и традиционным, позволяющим наслаждаться языками живого пламени и уютным потрескиванием дров в печи. Кроме эстетического наслаждения, такая разновидность домашнего очага обладает немалой практической пользой. Прежде всего, постройка из кирпича самого камина не требует профессиональных знаний и навыков, а во-вторых, его теплоотдача не намного меньше знаменитой русской печи, считающейся лучшей отопительной конструкцией. Выбирая дровяной камин, отдавайте предпочтение моделям, топка которых закрыта защитным экраном. Это даст возможность свести к минимуму опасность возгорания и не повлияет на рабочие качества устройства.

Биокамин. Если дизайн вашего жилища не предполагает наличие дымохода, можете остановить свой выбор на экологически чистой разновидности домашней печи. Биокамин работает на биоэтаноле – топливе, не загрязняющем воздух. Кроме того, вес такой модели не превышает 100 кг, а значит, его местоположение легко изменить в случае перепланировки.

Газовый камин. Жителям блочных многоэтажек, мечтающим о тепле и уюте, можно посоветовать приобрести газовую разновидность печи. Современные модели внешне ничем не отличаются от классических разновидностей, вот только вместо дров в топке сгорает природный газ. Кроме сравнительно низкой себестоимости такого вида топлива, газовый камин считается еще и наиболее безопасным – отсутствие искр и автоматическое отключение устройства позволяют максимально снизить вероятность возгорания.

Выбираем размеры

Если камин в вашем доме является только декоративным элементом, не стоит делать его слишком громоздким. Строительных материалов на такое устройство идет меньше, да и выглядит небольшой камин элегантней и изящней. Большие габариты требуются, прежде всего, тем, кто мечтает обогревать помещение классическим способом. Чем больше площадь камина, тем выше КПД и теплоотдача печки. Кроме нагрева воздуха, такой камин уничтожает сырость и неприятный запах в помещении, делая воздух более сухим и здоровым.

Если нет возможности сложить камин из кирпичей, можно выбрать готовый вариант каминной печи. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются модели THORMA GRENOBLE или THORMABORGHOLM, отлично подходящие под любой интерьерный стиль. Такие камины обладают всеми преимуществами классического варианта, но лишены его недостатков – быстрого остывания и высокой пожароопасности. Выбор такой печки – отличный выход для человека, желающего не только насладиться игрой пламени, но и хорошенько обогреть помещение. Какой бы вид каминов вы не выбрали, его установку лучше доверить специалисту. Ведь от качества монтажа зависит не только функциональность, но и безопасность устройства.

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