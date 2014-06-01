Арендовать авто в Праге

Популярность самостоятельного путешествия набирает обороты, поскольку правильно и грамотно просчитанный маршрут, бронирование недорого отеля и покупка дешевых билетов позволяет увидеть другие страны без опустошения кошелька. Однако отсутствие коллективных экскурсий лишает граждан специального туристического транспорта, а пешком охватить все достопримечательности и красоты страны и даже одного города проблематично.

Поэтому граждане всего мира успешно пользуются услугой проката автомобилей, что значительно облегчает путешествие и делает его более насыщенным и содержательным. Одним из популярных направлений считается Чехия, особенно ее уникальная столица Прага, сохранившая дух Средневековой Европы. Разумеется, Старее - Место, Карлов мост и Пражский град требуют пеших прогулок, однако, сам город отнюдь не ограничивается историческим районом и в нем и его окрестностях, как, впрочем, и во всей Чехии довольно много интересных мест, которые необходимо увидеть.

Удобство передвижения и комфорт

Авто в прокат в Праге в аэропорту буквально сразу позволит путешественникам начинать свой отдых с комфортом, поскольку на нем они спокойно доберутся до отеля. Последующее пребывание в чешской столице с посещением замков и крепостей, музеев, монастырей и, конечно, торговых центров и многочисленных магазинов столицы, где можно недорого купить красивые и стильные вещи не доставит никаких проблем.

А ведь есть еще и другие очень колоритные и интересные города страны, знаменитые лечебные и горнолыжные курорты, 25 причудливых фонтанов города Оломуца, лабирины из камней в каменном городе заповедника Чешский рай. Чтобы все это увидеть, на сайте компании Прага Тур можно забронировать любой подходящий автомобиль разного класса.

Это будет значительно выгоднее и удобнее, нежели подстраиваться под расписание поездов и автобусов, чтобы добраться в ту или иную точку страны. Даже в самой Праге комфортнее перемещаться на авто, чем подыскивать подходящий городской транспорт для отправления по намеченному маршруту. Прежде чем заполнить форму заявки, неплохо изучить ответы на популярные вопросы, с тем, чтобы наверняка знать условия и правила данной аренды автомобилей.

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