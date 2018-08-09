Организуем детский праздник

Детский праздник-это особенное событие, которое должно быть увлекательным ярким и незабываемым. Воспользовавшись интернет-ресурсом https://персонаж.рф/ , можно заказать мероприятие для детей любого возраста. Это может быть организация дня рождения, выпускного бала, новогоднего утренника и даже представление выездного театра. Компания «Персонаж» занимается такими мероприятиями на профессиональном уровне, предлагает много уникальных и неповторяющихся сценариев. Предлагаются программы для разных возрастных групп, учитывающие интересы детей, их увлечения и индивидуальные пожелания.

Каких аниматоров выбрать

В компании работают профессиональные аниматоры. Снеговики и Деды Морозы, Снегурочки и Елочки, эльфы, Санта-клаусы и Зимушка-зима посетят детский праздник в красивых и нарядных костюмах. Можно заказать аниматоров для мальчиков и девочек, а также для малышей самого маленького возраста. В каталоге предлагается выбрать услуги аниматоров из популярных мультфильмов, в виде супергероев и пиратов, принцессы и феи, а также различные виды животных и ростовые куклы.

Организация выездных мероприятий

Агентство Персонаж» принимает заявки на организацию детских шоу программ с животными, фокусниками, мыльными пузырями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Компания организует выездные кукольные спектакли, посвящённые новогодним событиям. Артисты- аниматоры выезжают в детские сады, офисы, школы, а также принимают участие в домашних мероприятиях, превращая их в невероятную и чудесную сказку.

Мастер классы

Агентство Престиж предлагает огромный перечень услуг. Это не только организация праздников для детей, но и проведение различных мастер-классов по изготовлению открыток и оригами, декорированию валенок и фоторамок, мыловарению. Опытные сотрудники научат детей расписывать футболки, плести красивые веночки и создавать оригинальные карнавальные маски. Любой детский праздник можно дополнить шоколадным фонтаном, ярким украшением из шаров, профессиональной видеосъемкой, вкусными тортами, живой музыкой и аквагримом для детей. При желании можно пригласить на мероприятии настоящий пони и организовать катание.







Загрузка...

Загрузка...