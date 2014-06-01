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      • Устройства для загрузки контейнеров

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:57
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      На практике доказано, что использование специализированного загрузочного оборудования на складских комплексах и промышленных предприятиях сокращает время простоя в разы и приносит весомый экономический эффект. Речь идет, в том числе, об:

      - уравнительных платформах

      - механических откидных и переносных мостах

      - мобильных рампах

      - перегрузочных столах

      - герметизаторах

      - секционных воротах

      - выносных фермах и перегрузочных тамбурах.

      Загрузочное устройство для загрузки контейнеров в широкой номенклатуре можно выгодно приобрести на Тюменском станкостроительном заводе. Он специализируется на перегрузочных столах уникальных конструкций различного целевого предназначения, обеспечивающих заполнение 40-футовых контейнеров за три минуты. Квалифицированные менеджеры бесплатно проконсультируют и помогут определиться с выбором конкретной модификации. Кликайте по ссылке для получения подробностей.

      О важном

      Главным достоинством тюменских перегрузочных столов является способность эффективно работать с любыми видами транспортных средств и контейнеров. Благодаря этому возрастает не только пропускная способность складского комплекса, но и появляется уникальная возможность оперативных корректировок существующих технологических и логистических процессов.

      При подаче тентованного трака либо контейнера оператор установки подстраивается под его высоту и геометрию проема. Плавное движение в различных плоскостях осуществляется посредством мощных гидроцилиндров, размещенных на раме. Далее щит толкает груз по рампе, играющую роль электрического редукторного транспортера, что называется, «до упора». Технологический процесс занимает считанные минуты и не предполагает участия ни кранов-манипуляторов, ни автопогрузчиков, ни людей. При этом грузовой объем используется полностью.

      В частности, модель СПК-1 имеет грузоподъемность в пределах 40т. Она перемещает упаковки по 14-метровой рампе со скоростью 5м/мин. Может эксплуатироваться в условиях низких температур. При дополнительном подогреве масла диапазон расширяется до 30 градусов мороза.

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