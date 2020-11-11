Покупаем систему управления для штор

Как было сказано однажды великим архитектором Ле Корбюзе – дом является машиной для жилья. И задача этого механизма – создание максимального комфорта для его обитателей. Автоматизация и системы управления для штор, во множестве устанавливаемые в современных белорусских жилищах как раз и выполняют эту непростую задачу.

Управление величиной потока солнечного света осуществляют такие изделия как:

шторы

жалюзи

маркизы

рольставни.

Применение подобных устройств позволяет увеличить долю естественного освещения при обслуживании зданий, в которых люди проживают или работают, и добиться значительной экономии электроэнергии, расходуемой на искусственное освещение.

Но до сравнительно недавнего времени регулировку использования этих изделий приходилось осуществлять вручную, затрачивая на этот процесс в течение дня много времени и сил. Сегодня процедура управления в значительной степени автоматизирована или может выполняться дистанционно. Современные жилища массово оснащаются:

автоматическими шторами;

приводами для маркиз и рулонных штор;

автоматическими потолочными карнизами и пр.;

Преимущества автоматизированных штор

Электроприводы, которые используются подобными системами, работают совершенно бесшумно и расходуют абсолютный минимум электричества. Цветовая гамма, фактуры и стили оформления автоматизированных штор и подобных изделий внешне не отличаются от традиционных вариантов их выполнения, что предоставляет дизайнерам интерьеров широкие возможности в их работе. Установленные средства автоматизации штор легко интегрируются в популярную систему «умный дом».

Где можно купить?

Широкий выбор средств профильной автоматики высокого качества от известнейшего итальянского производителя «Nice» предлагает покупателям онлайн магазин «VorotaGrodno», имеющий статус официального дилера итальянской фирмы. В магазине можно не только приобрести указанные товары, но и заказать их доставку, а также оперативную профессиональную установку. Расценки упомянтого торгового предприятия способны приятно удивить покупателей, а качество всех товаров гарантируется.







Загрузка...

Загрузка...