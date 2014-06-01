Как избавиться от тараканов в квартире

Наши читатели непременно обрадуются, когда узнают, что к «домашним» относится всего три вида тараканов из 60-ти, нашедших пропитание на территории постсоветского пространства. В планетарной популяции их насчитывается свыше 4тыс. разновидностей. Наши «добродушные соседи», помогающие нерадивым хозяйкам вычищать кухни до зеркального блеска, это относительно небольшие «черненькие» и «рыженькие» существа. Как самые настоящие монстры выглядит американское «зверье», искусственно завезенное много десятилетий назад.

Как окончательно и бесповоротно избавиться от присутствия тараканов в доме, подробно расписано вот тут https://etagijournal.ru/ps/kak-unictozhit-tarakanov/. Кликайте по ссылке. Методологий масса: от научных и околонаучных до «дедовских» и «промышленных». Изобретать велосипед точно не придется. В огромном предложении гарантированно найдется гуманный и эффективный способ. Не забываем, что всегда можно вызвать специализированную службу.

Объективная реальность

Если к вопросу экстренной необходимости истребления тараканов подойти с научной точки зрения, то ответ не будет однозначным. «Санитаров грязных кухонь», активно поедающих остатки пищи, можно считать полезными насекомыми наравне с пчелами. Тем более, что они никого не кусают и не убивают.

Жаль, что объективная реальность не такая благодушная:

- мохнатые тараканьи ножки просто кишат болезнетворными микроорганизмами, длинный перечень которых содержит, в том числе, и микроскопические яйца гельминтов. Паразит, попавший в человеческий организм, способен проникнуть и уничтожить мозг

- для этих насекомых характерен партеногенез: однажды спарившись, самки воспроизводят потомство с регулярной периодичностью до самой смерти. Благо, что у «наших» она наступает через год, а «америкосы» живут по три года и более

- на морозе взрослые тараканы действительно гибнут, но отложенные яйца черных особей «хранятся» в течение 48 месяцев. При восстановлении «благоприятной среды», они незамедлительно возобновляют активную жизнедеятельность.

Уничтожение тараканов – это не второстепенное мероприятие, о необходимости и гуманности которого стоит рассуждать. Действия просто обязаны быть оперативными и решительными. В противном случае тяжесть негативных последствий от заражения не возьмется предсказать никто. Возможны наихудшие варианты. Воспользуйтесь, предложенными материалами. Не получится – зовите специалистов.







Загрузка...

Загрузка...