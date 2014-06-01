Где найти полезные бесплатные курсы, вебинары, уроки, тренинги?

Жизнь человека, стремящегося к постоянному развитию и прогрессу, не обходится без регулярного пополнения персональной базы знаний новой информацией, что можно обеспечить только благодаря прохождению специализированных онлайн-курсов. На известном портале «Megasliv» для заинтересованной аудитории пользователей доступны бесплатные курсы, вебинары, уроки, тренинги, которые принесут практическую пользу и позволяет открыть новые горизонты.

Какие выгоды несут бесплатные курсы и вебинары?

С помощью удачного прохождения увлекательных и интересных курсов можно:

повысить квалификационный уровень;

создать трамплин для развития в выбранном карьерном направлении;

усовершенствовать навыки и знания;

получить повышение по службе.

На данный момент в образовательной отрасли действует несметное количество онлайн-школ, которые готовы предложить широкий спектр услуг и насыщенный обучающий процесс по интересующим слушателей направлениям. Но не все они способны обеспечить качественный сервис. Чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, соискателям рекомендуется тщательно и фундаментально изучить информацию о той или иной онлайн-школе.

При выборе образовательного учреждения целесообразно принимать во внимание текущую репутацию, историю формирования и деятельности, направления обучения, а также отзывы от бывших учеников. Зачастую в адрес респектабельных онлайн-школ с подтвержденной репутацией поступают только положительные отзывы от довольных выпускников.

Рекомендации по выбору направления

С момента появления бесплатных курсов теперь людям, заинтересованным в обновлении знаний, нет необходимости посещать школы с баснословными ценами на обучение. В категорию наиболее востребованных среди представителей молодежи образовательных направлений принято относить:

администрирование и программирование;

форекс, трейдинг, инвестиции;

бизнес, маркетинг и менеджмент;

блокчейн и криптовалюты.

Слушатели, увлекающиеся информационными технологиями и желающие идти в ногу со временем, не могут пройти мимо интенсивных курсов для программистов, во время которых можно будет научиться профессиональному созданию сайтов, написанию кода, а также разработке мобильных приложений. Благодаря успешному прохождению курсов на бесплатной основе и получению легального сертификата у человека появляется исключительная возможность для гарантированного трудоустройства.







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