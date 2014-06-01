Лучшие новогодние подарки: несколько полезных подсказок для родителей

Приближение новогодних праздников неизменно радует детей, а у взрослых вызывает немало беспокойств по поводу выбора подходящих подарков. Хочется порадовать наследника чем-то полезным, помочь ему проявить свои способности и доставить море радости в самую волшебную ночь года. Тем более когда ребенок проводит слишком много времени в телефоне или за компьютером, и его необходимо срочно отвлечь на что-то более интересное. Если вы уже решили купить аквагрим в Минске https://artterritory.by/catalog/kantselyariya/materialy-i-instrumenty-dlya-risovaniya/akvagrim/ или присмотрели что-то среди ассортимента детской одежды, но сомневаетесь в правильности сделанного выбора, ознакомьтесь с этой статьей.

Топ-5 хороших подарков, способных вызвать детский восторг

Чтобы отличное настроение не покинуло вашего наследника несколько недель, положите под елку:

Роликовые или зимние коньки. Они превратят каждую прогулку в полезную спортивную тренировку, благодаря которой удастся решить проблему плохого аппетита и улучшить физическую форму подрастающего организма. Главное – подобрать модель с удобной посадкой по ноге, чтобы избежать травм при падении и быстро освоить основные навыки передвижения.

Аквагрим. Забавные превращения, которые можно совершать с его помощью, способны открыть в ребенке театральный талант или способности к рисованию. Купить аквагрим высокого качества стоит в хорошем магазине, где все товары успешно прошли сертификацию по вопросу безопасности химического состава.

Радиоуправляемую игрушку. Транспорт или квадрокоптер – предмет заветных мечтаний любого сорванца, в глубине души мечтающего стать конструктором сложных устройств. Играть с такими игрушками можно в одиночестве или с друзьями, устраивая настоящие командные гонки.

3D-ручку, благодаря которой можно создавать необычные объемные конструкции из застывающего термопластика.

Специальную детскую гуашь. Она отвлечет ребенка от экрана гаджета и поможет ему выразить себя в ярких и необычных рисунках. Решив купить детскую гуашь, отдайте предпочтение наборам с увеличенным количеством цветов.

Санки или ватрушки для катания по снегу. Идеальное решение для регионов со снежной зимой, где каждые выходные семьи выезжают на природу для интересного времяпровождения.

И последняя рекомендация

Попробуйте ненавязчиво уточнить у ребенка, что бы он хотел получить в качестве подарка. Его ответ облегчит поиски и станет залогом отличного настроения в новогоднюю ночь для всей семьи.







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