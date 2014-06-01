Современная мебель трансформеры

Ограниченное пространство типовых квартир заставляет экспериментировать конструкторов и рационально подходить к экономии места домовладельцев. Современная трансформирующаяся мебель способна решить множество задач и практично использовать каждый квадратный метр нашей квартиры. На этом сайте yug-mebel.ru можно подобрать нужную мебель для дома. Не каждому по карману построить просторный дом или купить шикарную квартиру большой площади, но практически каждый хочет иметь все необходимое в квартире. Зачастую приобретение комплектов мебели настолько уменьшает полезное пространство, что квартира становится тесной и неуютной.

Возникает дилемма - приобретать то, что хочется или то, что просто необходимо иметь. Но иметь хочется всё. Что же предпринять в этой затруднительной ситуации и какое решение можно найти? На самом деле выход из любой затруднительной ситуации есть всегда, и он лежит практически на поверхности - нужно использовать мебель способную конструктивно трансформироваться. Предлагаем купить вентиляционную установку с рекуператором тепла, которая имеет компактные размеры и монтируется прямо в стену.

Мебель-трансформер

Проблема наличия спального места в маленьких типовых квартирах существует уже давно. Но современные конструкторы и дизайнеры умудрились решить её оригинальным способом - откидная кровать-трансформер, встроенная в стильную и элегантную корпусную стенку. В качестве дверей можно использовать стальные роллеты любого цвета.

Мебель-трансформер объединяет в себе несколько функциональных возможностей при сравнительно малых габаритах. Например, небольшой журнальный столик может трансформироваться и превратиться в просторный стол с несколькими пуфиками вокруг него. Сегодня практически в каждой квартире имеется мебель-трансформеры, например, привычные всем диван-кровати или кресла кровати, способные из сидячего места трансформироваться в спальное.

Преимущества трансформирующейся мебели

Увеличение функциональных возможностей предметов мебели;

Изящный внешний вид и оригинальный дизайн;

Оперативное изменение функционального назначения комнаты, например, гостиная, может быстро переоборудоваться в спальную, и наоборот;

Даже небольшой предмет мебели может трансформироваться в роскошный комплект на несколько персон;

Удобство использования;

Рациональный подход к удобному использованию площади небольших квартир. Преимущества мебели способной трансформироваться, можно перечислять бесконечно, но главным её достоинством является способность в нужный момент быстро обеспечить именно нужные функции.







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