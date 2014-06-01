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      • Стили одежды для мужчин

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 15:03
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      Каждый современный мужчина хочет выглядеть модно и стильно, и нередко сталкивается с трудностями в выборе подходящего комплекта одежды на тот или иной случай. В настоящее время мужская мода очень разнообразна, и выбор конкретного стиля и направления становится для мужчин утомительной, а порой и непосильной работой. На этом сайте https://equatorspb.ru/muzhskie-kostiumi можно приобрести стильный мужской костюм.

      Чтобы упростить себе жизнь и не растеряться в многообразии современных модных предложений важно на первом этапе определиться с выбором стиля и модного направления. Выбор стиля будет зависеть от характера мужчины, сферы его интересов и, конечно же, от образа жизни, а модное направление непосредственно от того места где мужчина собирается проводить свое основное время и какие конечные цели в итоге преследует. Модные дизайнеры различают несколько направлений и стилей в мужской моде, подробнее о некоторых из них:

      Стили одежды для мужчин

      Богема - подходит для истинных ценителей всего прекрасного, творческих личностей с ярко выраженной индивидуальностью;

      Денди - приверженцы более классического стиля в одежде, уверенные в себе мужчины постоянно следящие за изменениями в мире модной индустрии, как правило, носят строгие костюмы с галстуком или бабочкой;

      Мачо - брутальные мужчины, которые любят одежду, подчеркивающую все достоинства их фигуры с целью привлечения внимания (особенно женского) к собственной персоне;

      Кежуал - этот стиль предназначен для мужчин любящих удобство практичность и комфорт. Этот стиль полностью исключает формальные, традиционные и нарядные элементы одежды;

      Гранж - этот стиль присущ мужчинам бунтарям и провокаторам. Одежда в этом стиле подчеркивает сексуальность мужчины, сочетающуюся со скрытой агрессией. Мужчина одетый в этом стиле как будто бросает вызов обществу. Такие мужчины выглядят неряшливо, кичливо, сексуально, но в то же время очень прилично.

      Эпатаж - стиль, которого придерживаются мужчины любящие шокировать публику своей неординарностью и необычными взглядами на мир с эпатажем. Такие мужчины любят все яркое контрастное и броское; Таким образом, многообразие и многогранность направлений в мужской моде остается бесспорным фактом. С учетом индивидуальных особенностей, каждый мужчина сможет подобрать для себя одежду в соответствии своему вкусу.

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