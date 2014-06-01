Трубопроводная арматура AVK

Продукция известной датской компании AVK пользуется заслуженным доверием и занимает лидирующие позиции среди всех компаний производителей трубопроводной арматуры. Этот поистине крупнейший холдинг производит только качественные фитинги и регулируемую запорную арматуру для инженерных сетей самого различного предназначения. На этом сайте https://kt-plast.com/trojnik-narugn-kanalizats-diam-160h160h45 можно приобрести любые трубы для канализационных систем.

Это запорная арматура современного образца, рассчитанная на длительное время эксплуатации без сервисного обслуживания и текущего ремонта. Вы можете у нас в компании заказать навес над входом из сотового поликарбоната. Компания AVK была основана в 1941 году в городе Гальтен (Дания) и получила свое название благодаря инициалам своего основателя (Aage Valdemar Kraer).

Первой продукцией компании были компрессоры для бытовых и промышленных холодильников и морозильных камер. Запорную арматуру для водопроводных систем компания начала выпускать в первой половине 1969 года. Изначально выпускались только задвижки, предназначенные для установки на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, однако, по прошествии небольшого количества времени выпуск запорной арматуры стал основным видом деятельности предприятия.

Расширяя рубежи

Ассортимент компании расширился, и продукция стала пользоваться большой популярностью не только в пределах Дании, но и далеко за её границами, в том числе и среди огромного числа российских потребителей. На сегодняшний день компания AVK имеет более 23-х заводов на территории 11-ти стран мира. представительства компании AVK открыты практически во всех уголках нашей планеты, в том числе и на территории Российской Федерации. Запорная арматура AVK завоевала огромную популярность практически во всем мире, поскольку надежность и качество продукции уже проверены временем, а все этапы производства и технологического процесса выполняются под строжайшим надзором службы контроля качества.

Контроль качества продукции

Практически все этапы производственного процесса автоматизированы, поэтому возможность брака сведена к нулю. Из каждой партии в произвольном порядке выбираются экземпляры для тестирования и проверки в работе под высокими нагрузками, если какая-либо задвижка выбраковывается, то вся партия идет на переплавку и переработку.

Вся арматура изготавливается под различные климатические условия работы, поэтому её использование возможно практически в любой точке земного шара, от условий Крайнего Севера, до местностей с тропическими климатическими условиями. Вся продукция AVK прекрасно зарекомендовала себя при работе в российских климатических условиях, а благодаря наличию телескопических шпинделей на запорной арматуре, все задвижки можно устанавливать на глубине, ниже точки промерзания.

Большая часть изделий компании AVK являются неразъемными и необслуживаемыми видами, благодаря этому качеству использование данной запорной арматуры значительно сокращает расходы на сервисное обслуживание инженерных коммуникаций. Запорная арматура AVK расчитана на длительное использование (до 50-ти лет) и имеет гарантию производителя не менее 10-ти лет службы для каждого вида запорной арматуры. На следующей странице сайты мы предлагаем интересное решение реставрации старой ванны жидким акрилом или акриловыми вкладышами. Данный метод экономичен и позволит обновить старую ванну за небольшие деньги.







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