Современные сайты

Сегодня сделать много сайтов могут позволить только те, у кого есть необходимые для этого финансовые средства. Это раньше, лет эдак 5 назад можно было с минимальными вложениями создать проект, который в максимально короткие отрезки времени окупил бы себя. Сегодня же ситуация совершенно иная, поэтому вебмастеру приходится, как говорится, изощряться, чтобы получить более-менее нормальный проект и инвестировать при этом достаточную сумму. Если нужно найти маркетолога в Москве, то предлагаем перейти на сайт mind-hunter.ru, где смогут оказать помощь в поиске профессионала.

Конечно же, сегодня не те времена, однако путь для действительно качественных площадок открыт и не стоит забывать об этом. Лично я могу с уверенностью сказать о том, что если у вас есть большое желание создать качественные сайты, вы можете сделать это прямо сейчас. Естественно, быстро сделать ничего не получится, однако постепенно ваш проект будет расти и в скором времени вы сможете иметь уже полноценный проект, который действительно начнет себя окупать в прямом смысле слова.

На какие тематики лучше создавать сайты? Я помню, когда только начинал делать сайты, многого не знал. Однако были люди, которые помогали в этом вопросе. К примеру, они мне посоветовали делать сайты на популярные тематики. К примеру, автомобили, компьютеры, фитнесс, женская тематика. В общем, всего и не перечислить сейчас. В любом случае, лучше выбирать ту тематику, в которой вы разбираетесь. Тогда можно будет в точности уверенным, что все пойдем как по маслу.

Если говорить о затратах на такие сайты, то они, в случае, если вы не будете делать ничего самостоятельно, заберут не малую часть ваших финансов. К примеру, только сам дизайн в некоторых случаях может стоить более 1500-2000$, правда это уже действительно настоящие сайты, а не просто сайты, от которых не будет проку. Далее потребуется CMS система – система управления сайтом. К примеру, Bitrix, его стоимость 1000$. Наполнение сайтом качественными статьями, а также уникальными картинами – также обойдется в копеечку. А если добавить сюда работу программиста, фрилансера – то сам проект обойдется как минимум в 3500-5000$. Но это действительно полноценный сайт, который даст вам прибыль в долгосрочной перспективе. Есть варианты с более дешевыми интернет-проектами, которые также будут цениться пользователями. Как говорится, выбирать только вам самим.







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