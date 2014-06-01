Почему стоит выбрать дом престарелых «Долголетие»?

Пожилой возраст может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, в преодолении которых не всегда способны помочь близкие родственники. В таком случае на помощь приходят престижные дома, адаптированные для долговременного пребывания людей, которые смогут почувствовать себя максимально уверенно с приходом старости. Дом-интернат для престарелых в Минске «Долголетие» предлагает заинтересованной аудитории клиентов комфортные условия проживания, с особенностями которых можно ознакомиться на https://dolgihlet.by/, где продемонстрированы нюансы обслуживания.

Удачное размещение в доме престарелых как основа для счастливой и беззаботной старости

Повышенное удобство достигается за счет:

богатой материально-технической базы;

регулярного мебельного переоснащения помещений;

заботливого участия в жизни инвалидов и людей с ограниченным уровнем активности;

благоприятного местоположения в экологически безопасной зоне;

организации полноценного питания;

обеспечения эффективного гигиенического и косметического ухода.

Меню включает в себя вкусные и аппетитные блюда со сбалансированным составом полезных витаминов и минералов. Кроме непосредственного общего присмотра талантливые специалисты готовы обеспечить надлежащую реализацию всех медицинских назначений и указаний лечащего врача.

Привилегии пребывания в доме престарелых

С момента открытия дом получил в свой адрес только положительные отклики от довольных людей пенсионного возраста, которым пришлись по душе грамотно организованные уходовые процедуры, лояльное отношение квалифицированного персонала, а также отменная психологическая обстановка.

Постоялец может рассчитывать на профессиональную помощь в преодолении распространенных заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Клиенты со схожей природой болезней размещаются вместе. Насыщенный и интересный досуг в кругу единомышленников принесет почетным гостям только положительные эмоции и гастрономическое удовольствие.

Отдых в доме престарелых «Долголетие» станет самым запоминающимся временем в жизни человека, который обрел долгожданную возможность встретить старость достойно.







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