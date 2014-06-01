Купить складской штабелер в Минске

Ищите складской штабелер? Кликните по ссылке штабелеры.бел, которая откроет каталог отечественной компании, предлагающей со склада в Минске широкий выбор ручного, самоходного, электрического и полуэлектрического оборудования. Консультации специалистов. Официальные гарантии производителей. Сервисная поддержка. Разнообразные формы взаиморасчетов, включая рассрочку платежей.

О деталях

Примитивные ручные модификации привлекают покупателей ценовой доступностью, надежностью, долговечностью, неприхотливостью обслуживания и практическим отсутствием эксплуатационных расходов. Гидравлические модели универсальны. В них функциональность ручной тележки совмещена с преимуществами погрузчика, что позволяет эффективно «расправляться» с массами в пределах 2.000кг. Обслуживающий персонал, наверняка, оценит электроподъемник, который существенно упростит выполнение производственных задач.

Выбор в пользу электрических самоходных штабелеров считает компромиссом между максимальным функционалом и геометрическими размерами оборудования. Они нужны гипермаркетам и большим складским комплексам, поскольку, благодаря высокой маневренности способны оперативно закрывать возникающие потребности в транспортировки достаточно тяжелых грузов.

Белорусскому потребителю прекрасно известны достоинства китайской складской техники, имеющей привлекательную стоимость при безупречном качестве. Производители давно идут в ногу с научно-техническим прогрессом и используют надежные узлы, позаимствованные у основных японских и европейских конкурентов. Дополнительным подтверждением качества являются сертификации, позволяющее реализовывать штабелеры на рынках ЕС, США и других стран планеты.

Весь модельный ряд характеризуется не только надежностью, функциональностью и эргономичностью, но и возможностью эксплуатации в широком температурном диапазоне: от лютых морозов до обжигающего зноя. Максимальная высота подъема 2.000кг составляет 3м и даже более.

Что касается актуальных ноу-хау, то, к примеру, гидроцилиндры оснащены специальными маслоуплотнительными кольцами, обладающими высокими изолирующими характеристиками. Их наличие обеспечивает плавные подъемы вил и исключают резкие касания поверхности. Отсюда весьма приличная износоустойчивость подъемных механизмов и продолжительный эксплуатационный ресурс.







Загрузка...

Загрузка...