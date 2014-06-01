Для чего нужен телекоммуникационный шкаф

Коммутации на современных объектах передачи данных предполагают использование достаточно большого количества разнообразного оборудования. Для его удобного размещения, упрощения обслуживания, а также обеспечения надежности, сохранности и целостности дорогостоящей аппаратуры используется стандартизированный телекоммуникационный шкаф. Поскольку техники очень много, а количество решаемых ею задач в различных условиях эксплуатации еще больше, то длина модельного ряда невероятно велика: различный функционал, множество материалов, геометрических размеров и перечней интегрируемого оборудования. Всего не перечислить.

О важном

Если все многообразие телекоммуникационных шкафов представить, как единое целое, то совокупность решаемых им задач получится следующей:

- существенное упрощение обслуживание аппаратуры

- защита устройств от доступа посторонних лиц

- защита техники от запыления и загрязнения

- поддержание заданных температурных режимов.

Поскольку шкафы устанавливаются не только в ультрасовременных дата-центрах, а фактически везде, где в них существует необходимость, то список интегрируемого оборудования ограничений не имеет. Обычно говорят о размещении модемов, коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, компонентов оптоволоконных сетей, а также о блоках управления, телефонных станциях, телеметрии. В общем, обо всём, что требуется надежно спрятать от посторонних глаз. Отсюда напольное и настенное размещение, антивандальное исполнение и отдельные модификации для эксплуатации при отрицательных температурах окружающей среды.

Основным критерием выбора конкретной модификации является ее вместимость. Чтобы как-то стандартизировать этот параметр, ввели понятие «юнит», равное 44.45мм по высоте, что соответствует 1,75 дюймов. Надо заметить, что «дюйм» не является единицей измерения, поскольку имеет несколько десятков значений в границах 2.24…3.766см. Наиболее часто используется британское значение 2.54см.

В частности, стандартные напольные конструкции рассчитаны на 48 юнитов при максимальной глубине 1300мм. Подобные ограничения вызваны чисто практическими соображениями и ориентированы на размеры помещений и высоту потолков. Поскольку шкаф можно сделать любым, то выбор начинается именно с условий размещения, чтобы он вошел в дверной проем, чтобы оптимально использовать имеющуюся площадь помещения и так далее.