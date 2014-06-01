Полувинтовая лестница – это универсальное решение для многих домов и зданий. Лестницы деревянные полувинтовые сочетают в себе удобство прямых маршей и оригинальные элементы винтовых лестниц. Предлагаем подробнее здесь о конструкциях узнать на сайте druganov.com. Форма лестницы зависит от того, в каких условиях лестница будет эксплуатироваться, важно учитывать архитектурные особенности помещения. Не менее важно решить художественные задачи конструкции так, чтобы лестница идеально вписывалась в интерьер. Если прямые маршевые лестницы удобны и практичны и вызывают у нас ощущение надежности, то винтовые или криволинейные лестницы позволяют экономить пространство. Кроме того необычная форма криволинейной лестницы может стать украшением помещения.
Деревянные полувинтовые лестницы объединяют в себе достоинства этих двух видов лестниц. Они оригинально смотрятся, а по комфортности превосходят винтовые лестницы. Размеры полувинтовой лестницы за счет поворотов довольно компактны, при этом подниматься и спускаться по такой лестнице весьма удобно. В помещениях любых размеров можно установить деревянную полувинтовую лестницу. При этом лестница сохраняет свое основное предназначение – безопасное перемещение между этажами.
Особенности конструкции делают изготовление полувинтовых лестниц достаточно сложным занятием, поэтому полувинтовая лестница своими руками – это дело для настоящих профессионалов. Без соответствующей подготовки изготовить лестницу, в особенности полувинтовую, очень сложно. Прежде, чем сделать лестницу, обязательно нужно составить проект, в точности все рассчитать и строго следовать плану при изготовлении лестницы. Полувинтовые лестницы, изготовленные из дерева, выполняются с поворотом на 90 градусов, а также 180 и 270. В зависимости от геометрии помещения лестница может иметь один или более поворотов.
Проектируя полувинтовую лестницу, специалисты нашей компании учитывают массу нюансов, главное, на что мы обращаем внимание, это безопасность и надежность будущей конструкции. После создания проекта мы приступаем к дизайнерскому решению по оформлению лестницы. В результате получается изящная и красивая деревянная лестница, где каждая деталь досконально продумана.