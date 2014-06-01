Полувинтовая лестница – это универсальное решение для многих домов и зданий. Лестницы деревянные полувинтовые сочетают в себе удобство прямых маршей и оригинальные элементы винтовых лестниц. Предлагаем подробнее здесь о конструкциях узнать на сайте druganov.com. Форма лестницы зависит от того, в каких условиях лестница будет эксплуатироваться, важно учитывать архитектурные особенности помещения. Не менее важно решить художественные задачи конструкции так, чтобы лестница идеально вписывалась в интерьер. Если прямые маршевые лестницы удобны и практичны и вызывают у нас ощущение надежности, то винтовые или криволинейные лестницы позволяют экономить пространство. Кроме того необычная форма криволинейной лестницы может стать украшением помещения.

Преимущества полувинтовых лестниц

Деревянные полувинтовые лестницы объединяют в себе достоинства этих двух видов лестниц. Они оригинально смотрятся, а по комфортности превосходят винтовые лестницы. Размеры полувинтовой лестницы за счет поворотов довольно компактны, при этом подниматься и спускаться по такой лестнице весьма удобно. В помещениях любых размеров можно установить деревянную полувинтовую лестницу. При этом лестница сохраняет свое основное предназначение – безопасное перемещение между этажами.

Особенности конструкции

Особенности конструкции делают изготовление полувинтовых лестниц достаточно сложным занятием, поэтому полувинтовая лестница своими руками – это дело для настоящих профессионалов. Без соответствующей подготовки изготовить лестницу, в особенности полувинтовую, очень сложно. Прежде, чем сделать лестницу, обязательно нужно составить проект, в точности все рассчитать и строго следовать плану при изготовлении лестницы. Полувинтовые лестницы, изготовленные из дерева, выполняются с поворотом на 90 градусов, а также 180 и 270. В зависимости от геометрии помещения лестница может иметь один или более поворотов.

Проектирование полувинтовой лестницы

Проектируя полувинтовую лестницу, специалисты нашей компании учитывают массу нюансов, главное, на что мы обращаем внимание, это безопасность и надежность будущей конструкции. После создания проекта мы приступаем к дизайнерскому решению по оформлению лестницы. В результате получается изящная и красивая деревянная лестница, где каждая деталь досконально продумана.