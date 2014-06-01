Где приобрести шины на трактор

Завершение сезона уборки урожая для сельскохозяйственной техники является временем проведения ремонтных и работ, замене износившихся деталей, настройки работы двигателя и агрегатов. Подбор шин также является частью регламентных работ, в случае износа. Простои для сельскохозяйственной техники на производстве не допустимы. Поэтому за техническим состоянием трактора и состоянием шин лучше позаботиться заблаговременно. Приобрести шины для трактора можно в специализированном магазине, потому как данная категория скатов малораспространенная и встретить тракторную резину на обычном, заурядном авто рынке не удастся.

Оформление сайта интернет-магазина позволит с лёгкостью определиться в подборе необходимых шин. Представленные подразделы делят технику на категории: комбайны, трактора, лесная техника, полуприцепы. Для каждой категории имеется каталог. В котором выложена полная информация об ассортименте колес, имеющихся на складе. Размерности шин и наличие колес на складе. Также в зависимости от сферы использования трактора шины могут отличаться ни только по размеру, но рисунку протектора, степени сцепления с грунтом, в зависимости от количества ребер на колесе. Использование радиального типа шин востребовано при равномерной быстрой езде по ровному асфальтовому или грунтовому покрытию, а также использованию трактора на мягком грунте. Диагональная шина приемлема в условиях, когда поездки по качественному дорожному покрытию минимальны, она отличается жесткостью и дополнительной стойкостью к ударам и порезам.

Почему приобретение шин от «Мегаавтотекс» выгодно:

Возможность выбора резины на любую модель трактора;

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