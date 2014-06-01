Как весело отметить Новый Год?

С наступление зимы, и конца уходящего года, многие задумываются как отметить многими любимый праздник Новый Год. Перед приближением праздника у многих коллективов возникает желание совместно отметить веселое торжество. Для того чтобы новогодний корпоратив удался на славу, необходимо заранее побеспокоиться о том где его отмечать. Беспроигрышным и поистине уникальным местом, для веселого празднования, возможно, его проведение в ресторане для корпоративов гостиницы «Юбилейная».

Преимущества отмечания в ресторане

Для многих хозяек остро становиться вопрос, который связан с тем, как принять у себя дома большое количество гостей, что приготовить, и в каком количестве. Но, не стоит переживать и нервничать, решением проблемы станет отмечание праздника в ресторане. Необычная обстановка, созданная в заведении, приятно удивит всех коллег, которые решать праздновать вне дома. Повара, приготовят еду не только вкусно, но и оригинально ее украсят, прежде чем официанты ее подадут. И самое главное не надо переживать что, кому – то может чего – то не хватить, и неоспоримым достоинством будет, то, что не надо убирать и мыть «горы» посуды, которая останется после застолья.

Развлекательная программа, составленная специально под Новый Год, принесет незабываемые положительные эмоции, которые долгое время будут вспоминаться, как радостное совместно проведенное время. В ресторане можно веселиться всю ночь, не боясь потревожить соседей, также можно учувствовать в веселых и забавных конкурсах, которые будут проводиться дед Морозом и Снегурочкой.

Как забронировать ресторан для проведения новогоднего корпоратива?

Для того чтобы праздник удался на славу, необходимо заранее побеспокоиться о бронировании зала, для того чтобы с коллегами весело и непринужденно провести время в преддверии Нового Года. Для этого в обязательном порядке нужно связаться по телефону с администратором и указать, сколько будет гостей, и на какую дату планируется мероприятие. Также, если возникают вопросы, их можно задать администратору, и он на них с радостью ответит.