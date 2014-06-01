Скончался грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе

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В Грузии в возрасте 84 лет. По заявлениям близких артиста, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.Кикабидзе начал увлекаться музыкой еще в старших классах школы, позже он стал артистом Тбилисской филармонии. Он исполнял песни не только на грузинском, но и на русском, итальянском и английском языках. Кроме того, играл на нескольких музыкальных инструментах.Первую серьезную роль он получил в 1969 году в фильме "Не горюй!" режиссера Георгия Данелия. Последующие кинокартины с участием актера также были невероятно успешны и популярны. Однако всенародную любовь Вахтангу Кикабидзе принесла роль летчика из небольшого грузинского поселка в культовой советской комедии "Мимино".