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      • Скончался грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 17:45
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      В Грузии в возрасте 84 лет скончался известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе. По заявлениям близких артиста, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

      Кикабидзе начал увлекаться музыкой еще в старших классах школы, позже он стал артистом Тбилисской филармонии. Он исполнял песни не только на грузинском, но и на русском, итальянском и английском языках. Кроме того, играл на нескольких музыкальных инструментах.

      Первую серьезную роль он получил в 1969 году в фильме "Не горюй!" режиссера Георгия Данелия. Последующие кинокартины с участием актера также были невероятно успешны и популярны. Однако всенародную любовь Вахтангу Кикабидзе принесла роль летчика из небольшого грузинского поселка в культовой советской комедии "Мимино".
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