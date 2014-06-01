Беларусь заявила о готовности к провокациям со стороны Украины

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со стороны Украины. Такое заявление сегодня, 15 января, сделал первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики."Если сказать кратко, то к любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы. Мы видим все действия, в том числе неадекватные, когда эти непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают наши пограничные знаки, всячески провоцируют. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты.Мы разговаривали по военной линии – тоже пока не дает каких-то результатов. Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах", - сказал Павел Муравейко.