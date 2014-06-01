Пожилая минчанка передала 18 000 рублей курьеру телефонных аферистов.

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Пожилая минчанка передалаК правоохранителям обратилась пенсионерка, которая стала жертвой телефонных аферистов. Пожилой женщине по городскому телефону заявили, что ее подруга стала виновницей ДТП. Для избежания уголовной ответственности нужно передать крупную сумму денег.Потерпевшая собрала все свои сбережения и отдала курьеру. Позже женщина сказала, что знала о таком способе обмана, но находилась в сильной стрессовой ситуации и переживала за свою подругу, поэтому отдала нужную сумму.По данному факту возбудили уголовное за мошенничество.