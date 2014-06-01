  • » » Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным

      • Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:51
      (голосов: 0)
      Исключительный талант Инны Чуриковой покорил сердца миллионов поклонников, сказал сегодня Александр Лукашенко.

      Президент выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР в связи с ее смертью.

      "Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - отметил глава государства.

      Инна Чурикова скончалась сегодня, 14 января, в возрасте 79 лет. Прощание с ней состоится во вторник, 17 января, в театре "Ленком", где она служила с 1975 года.

      Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь