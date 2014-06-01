Лукашенко назвал талант Инны Чуриковой исключительным

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Исключительный талант Инныпокорил сердца миллионов поклонников, сказал сегодня АлександрПрезидент выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР в связи с ее смертью."Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ееи обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - отметил глава государства.Инна Чурикова скончалась сегодня, 14 января, в возрасте 79 лет. Прощание с ней состоится во вторник, 17 января, в театре "Ленком", где она служила с 1975 года.Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.