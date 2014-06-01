  • » » Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень

      • Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:20
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые выносились правительствами Беларуси и РФ на уровень президентов двух стран, решены, государства живут "в нормальных условиях".

      "Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живем в нормальных условиях", – сказал Президент в ходе совещания по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.

      Напомним, в конце декабря прошлого года в Минске во Дворце независимости прошли переговоры Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.
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