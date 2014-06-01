В Беларусь прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией

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Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Беларусь во главе"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Беларуси.Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства", - заявили в оборонном ведомстве республики.Напомним, на минувшей неделеБеларуси сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.Накануне Салюкова назначили одним из заместителей нового командующего российской Объединенной группировки войск в зоне спецоперации Валерия Герасимова.