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      • В Беларусь прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:18
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      Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Беларусь во главе комиссии Минобороны с инспекцией.

      "Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Беларуси.

      Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства", - заявили в оборонном ведомстве республики.

      Напомним, на минувшей неделе Минобороны Беларуси сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.

      Накануне Салюкова назначили одним из заместителей нового командующего российской Объединенной группировки войск в зоне спецоперации Валерия Герасимова.
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