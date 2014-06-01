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      • Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:26
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что если хотя бы один пункт текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с РФ не будет выполнен, о новом пакете интеграционных документов речи не может быть.

      "Мы продолжим углублять экономическую интеграцию с РФ, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить лишь после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. Не выполнили хоть 1 пункт – ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи) быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом РФ на последней встрече в Санкт-Петербурге.

      Нужно максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ.

      Здесь недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку, а потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать что-то. Это будет невозможно, потому что это будет уже на уровне законов двух стран. Особенно сейчас, когда наши государства сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада", - отметил Президент.
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