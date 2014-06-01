Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией

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Александрзаявил, что если хотя бы один пункт текущихпо углублению экономической интеграции с РФ не будет выполнен, оречи не может быть."Мы продолжим углублять экономическую интеграцию с РФ, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить лишь после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. Не выполнили хоть 1 пункт – ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи) быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом РФ на последней встрече в Санкт-Петербурге.Нужно максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ.Здесь недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку, а потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать что-то. Это будет невозможно, потому что это будет уже на уровне законов двух стран. Особенно сейчас, когда наши государства сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада", - отметил Президент.