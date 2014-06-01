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      • Киев заявил об аресте активов России и Беларуси на 1,1 миллиарда долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:12
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      Киев в 2022 году нашел и заблокировал российские и белорусские активы стоимостью 1,12 миллиарда долларов США.

      Как уточнили в Бюро экономической безопасности страны, по всем уголовным производствам власти арестовали имущество на сумму примерно 46,7 миллиарда гривен.

      "Львиную долю - 41 миллиард (1,1 миллиарда долларов) - составляют активы и объекты права собственности РФ и Беларуси. Эти активы и имущество уже принесли доход государству в размере 2,2 миллиарда гривен (60,2 миллиона долларов).

      Среди прочего арестовали жилую и коммерческую недвижимость, банковские счета, активы, машины, минеральные удобрения, аптеки, АЗС, железнодорожные вагоны, товарные знаки, финансовые учреждения, средства, земельные участки, полезные ископаемые, производства и развлекательные заведения", - добавили в Бюро.

      Как заявлял первый замминистра украинского МВД Евгений Енин, около 7 000 предприятий попали под усиленный контроль сотрудников правоохранительных органов за сотрудничество с РФ и Беларусью во время операции "Актив". В рамках нее разработали соответствующие рекомендации, которые МВД направило в Нацбанк Украины. Это сделали для того, чтобы усилить контроль за выводом валюты за границу страны.
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