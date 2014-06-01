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      • В Беларуси в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:55
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      Министерство обороны Беларуси сообщило, что в крупном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов для вооруженных сил страны началась внезапная проверка боевой готовности.

      "Сегодня по решению министра обороны в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности", - пояснили в ведомстве.

      Центр, который расположен в Минской области и состоит из нескольких воинских частей, является учебным соединением вооруженных сил Беларуси и предназначен для подготовки прапорщиков, младших командиров и специалистов, идеологического актива подразделений, а также военнообученного резерва для воинских частей республики.
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