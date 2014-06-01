В Беларуси в гвардейском ОУЦ начали внезапную проверку боеготовности

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сообщило, что в крупном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов для вооруженных сил страны"Сегодня по решению министра обороны в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности", - пояснили в ведомстве.Центр, который расположен в Минской области и состоит из нескольких воинских частей, является учебным соединением вооруженных сил Беларуси и предназначен для подготовки прапорщиков, младших командиров и специалистов, идеологического актива подразделений, а также военнообученного резерва для воинских частей республики.