Россия и Беларусь нарастили силы ПВО региональной группировки

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Минск и Москва, зенитные ракетные подразделения заступили на боевое дежурство"По плану командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ (региональная группировка войск) Беларуси и РФ.Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство", - заявили в Министерстве обороны республики.Как заявил ранее Александр Лукашенко, из-за "обострения ситуации на западных границах Союзного государства" усилена региональная группировка войск. В страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил. В Минобороны республики уточнили, что общая численность контингента ВС РФ в составе совместной группировки достигает 9 000 человек.Кроме того, запланировано прибытие примерно 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра свыше 100 миллиметров.