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      • Россия и Беларусь нарастили силы ПВО региональной группировки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:53
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      Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки войск Союзного государства, зенитные ракетные подразделения заступили на боевое дежурство

      "По плану командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ (региональная группировка войск) Беларуси и РФ.

      Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство", - заявили в Министерстве обороны республики.

      Как заявил ранее Александр Лукашенко, из-за "обострения ситуации на западных границах Союзного государства" усилена региональная группировка войск. В страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил. В Минобороны республики уточнили, что общая численность контингента ВС РФ в составе совместной группировки достигает 9 000 человек.

      Кроме того, запланировано прибытие примерно 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра свыше 100 миллиметров.
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