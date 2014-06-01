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      • Минздрав Беларуси объявил об окончании пандемии коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:49
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      Глава Минздрава Беларуси заявил сегодня, 11 января, что пандемия коронавируса закончилась, но нельзя расслабляться, поскольку настала "эпоха вирусов".

      "Сегодня мы говорим об уроках пандемии. Мы приучены к оперативному изменению обстановки, оперативным ответам на нее. Пандемия закончилась, но расслабляться нельзя. Ведь мы пришли в эпоху вирусов.

      В условиях нынешней эпидемиологической ситуации прослеживается тридемия, когда сохраняется COVID-19 на очень низкой активности, есть проблема вируса гриппа и респираторных вирусов. Все это сформировало ту клиническую и эпидемиологическую картину, которую мы сейчас видим: болеют в основном дети и пожилые люди. 

      Показатели заболеваемости уменьшаются. Сыграла свою положительную роль и вакцинация, которой охвачены все категории населения, – как от коронавируса, так и от гриппа.

      Начиная с 2009 года, мы прививаем от гриппа 40% населения, практически тотально охватываются дети. У нас есть вакцины и ответ любым вирусам. Рекомендации такие же, как и в любой осенний период времени: в медучреждениях носить маски, там, где не нужно, не надевать их, проветривать помещения, заниматься активным образом жизни", - рассказал Дмитрий Пиневич.

      Напомним, в начале декабря минувшего года министр здравоохранения заявил, что в республике контролируемая эпидемиологическая ситуация, вопросов с COVID-19 не возникает.
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