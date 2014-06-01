Три автомобиля столкнулись в Минском районе

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. Инцидент произошел сегодня, 10 января.Примерно в 7:50, 20-летний минчанин на машине марки "Фольксваген", на 15-м километре трассы Р28 Минск - Молодечно - Нарочь не учел погодных и дорожных условий и не справился с управлением - автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.Двигавшийся в том же направлении в крайней правой полосе 38-летний водитель на "Вольво", увидев машину в кювете, включил аварийную сигнализацию и начал снижать скорость для оказания помощи.Не успев остановиться, он почувствовал удар. Ехавший за ним 56-летний мужчина на "Ладе" не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с "Вольво" и съехал в правый кювет. Из-за ДТП водителя "Лады" перевезли в больницу.По факту аварии проводится проверка.