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      • Три автомобиля столкнулись в Минском районе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:33
      (голосов: 0)
      Три автомобиля столкнулись в Минском районе. Инцидент произошел сегодня, 10 января.

      Примерно в 7:50, 20-летний минчанин на машине марки "Фольксваген", на 15-м километре трассы Р28 Минск - Молодечно - Нарочь не учел погодных и дорожных условий и не справился с управлением - автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

      Двигавшийся в том же направлении в крайней правой полосе 38-летний водитель на "Вольво", увидев машину в кювете, включил аварийную сигнализацию и начал снижать скорость для оказания помощи.

      Не успев остановиться, он почувствовал удар. Ехавший за ним 56-летний мужчина на "Ладе" не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с "Вольво" и съехал в правый кювет. Из-за ДТП водителя "Лады" перевезли в больницу. 

      По факту аварии проводится проверка.
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