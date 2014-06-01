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      • Белорусские пограничники сообщили о смерти беженца на границе с Латвией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:19
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      Белорусские пограничники сообщили о смерти беженца на границе с Латвией.

      Как пояснили в Государственном пограничном комитете республики, в ночь с 9 на 10 января около границы с Латвией белорусский пограничный наряд нашел труп мужчины африканской внешности.

      "Рядом с телом находились еще несколько беженцев, которые рассказали, что латвийские силовики доставили их на границу, проигнорировав просьбы оказать помощь мужчине.

      Иностранцы также показали видео, свидетельствующее о том, что на латвийской стороне беженец уже находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться. Несмотря на то, что мужчина фактически был при смерти и нуждался в срочной госпитализации, латвийские военные выбросили группу на границе и под угрозой применения оружия заставили пройти через заграждение.

      Иностранцы пытались тащить мужчину вглубь территории, но ему становилось хуже. К моменту прибытия на место белорусских пограничников и медиков беженец не подавал признаков жизни. Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа", - рассказали в ведомстве.

      Позже ГПК сообщил об обнаружении тела еще одного мигранта у границы с Латвией.

      "Тело находилось в нескольких метрах от заграждения, установленного на латвийской территории. Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через заграждение. Кроме того, в пограничном заборе была демонтирована проволочная секция, которая могла использоваться для перемещения тела беженца. С целью установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа", - пояснили в комитете.
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