В Беларуси завершили сверку учетных данных военнообязанных

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В Беларуси, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года."Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных.Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили. Эта работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", - пояснили в оборонном ведомстве республики.