  • » » В Беларуси завершили сверку учетных данных военнообязанных

      • В Беларуси завершили сверку учетных данных военнообязанных

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:14
      (голосов: 0)
      В Беларуси завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года.

      "Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных.

      Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили. Эта работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", - пояснили в оборонном ведомстве республики.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь