Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных

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Александрзаявил, что белорусы должныради свободной и независимой жизни на своей земле. Об этом он сказал на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" и специальных премий президента."Следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных.Ежегодная церемония награждения лауреатов премий года прежде всего - это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет духовные истоки. Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь ваша роль также является ведущей.Первых лауреатов премии "За духовное возрождение" в Беларуси чествовали более четверти века назад. Тогда здесь даже подумать не могли, с какими вызовами столкнутся в борьбе за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад.Но мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности - это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность. Они - в трудах первых просветителей белорусской земли, в построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками. Они - в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость, само право жить, народа-труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю", - пояснил глава государства.Он особо подчеркнул и значимую роль православия в Беларуси, "больше 1 000 лет назад объединившего славян в древнее государство, научившее милосердию, миролюбию и любви к ближнему".